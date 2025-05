Maxi sequestro di tonno rosso, multe per oltre 5 mila euro

Maxi sequestro di tonno rosso in provincia di Siracusa. In azione la guardia costiera, con la collaborazione della tenenza dei carabinieri di Noto: bloccati e ispezionati due furgoni isotermici provenienti da Portopalo di Capo Passero. L’operazione è scattata nella notte lungo la strada che collega Portopalo a Siracusa. La quantità di tonno rosso sequestrata perché priva di tracciabilità è stata di 3,5 tonnellate. Per i conducenti dei due furgoni sono scattate multe per un totale di 5.333 euro. Il tonno sequestrato (16 esemplari) è stato analizzato dall’Asp e dichiarato idoneo al consumo: sarà devoluto ad alcuni enti di carità attraverso il Banco alimentare di Catania.