Favara, l’assessore Morreale si dimette: arriva l’ingegnere Cassaro

L’assessore Antonella Morreale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica a causa di impegni lavorativi. Martedi 15 alle 12.30 avverrà al Comune l’avvicendamento con il nuovo componente della giunta, l’ingegnere Vincenzo Cassaro. Docente, da anni impegnato nel sociale con l’Arci, ne è oggi componente del consiglio regionale. È attualmente segretario cittadino di sinistra italiana.

“Conosco Vincenzo da anni e l’ho visto crescere umanamente e politicamente. So che ricoprirà questo incarico con dedizione e scrupolo, proseguendo l’ottimo lavoro fatto da Antonella, cui va la mia gratitudine insieme ai miei auguri di poter tornare presto in Sicilia per continuare a spendersi in altra veste per questa terra”, ha commentato il sindaco Antonio Palumbo.