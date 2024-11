Favara verso la stabilizzazione di 233 dipendenti, Palumbo:”una nuova pagina per l’Ente”

Questa mattina la giunta di Favara ha approvato l’atto di indirizzo agli uffici per procedere alla stabilizzazione a tempo indeterminato dei 233 dipendenti a tempo determinato del Comune. “È stato un momento emozionante, che ci ha commosso, perché consentirà di chiudere la lunga e dolorosa parentesi del precariato nel nostro Comune, ma soprattutto perché sancisce una nuova pagina per il nostro ente.Entro l’anno, inoltre, attiveremo le procedure necessarie per la trasformazione dei contratti anche del personale Asu.Ringrazio tutti coloro che con senso di responsabilità hanno fin qui collaborato per questo risultato.È la giusta risposta alle polemiche di pochi che non hanno mai smesso di essere in campagna elettorale e ricorrono oggi ad accuse volgari per portare avanti il loro modo di fare politica.Andremo avanti, malgrado voi”, ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo.