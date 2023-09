Festa dell’Amicizia della Dc, gli eventi dal 5 al 7 ottobre

Ufficializzati gli spettacoli che allieteranno le serate durante la Festa dell’Amicizia della Dc, che si svolgerà a Ribera, in provincia di Agrigento, dal 5 al 7 ottobre.

Giovedì 5 ottobre sul palco in piazza Giovanni XXIII si esibiranno, Silvia Mezzanotte e Joe Castellano Super blues & soul band. Il giorno successivo, venerdì 6 ottobre, doppio appuntamento: alle 21 cabaret con i ReSpinti e a seguire la musica “Noi suoniamo gli anni 90” con i dj di Radio Time. Grande chiusura, sabato 7 ottobre alle ore 21, con I cugini di campagna. Condurrà tutte le serate Ernesto Trapanese. Tutti gli Spettacoli sono a ingresso gratuito.

“Abbiamo voluto dedicare una serata al cabaret e alternare tanti generi musicali, in maniera tale da coinvolgere tutte le fasce d’età. Gli spettacoli ricalcano l’obiettivo della Dc, mettere insieme giovani e meno giovani per far crescere sempre più il partito – dichiara il capogruppo della Dc, Carmelo Pace – ci stiamo preparando a questo evento con passione e dedizione, ponendo le basi affinché il ritorno della Festa dell’amicizia rappresenti un momento atteso e di condivisione con una cadenza annuale. Stiamo registrando grande interesse e partecipazione e siamo convinti che dal 5 al 7 ottobre in tantissimi parteciperanno alla tre giorni che sarà ricca di eventi”, conclude Pace.