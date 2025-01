Fiume Verdura, Schifani: “attivare pompe sollevamento” 

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, appreso dalla stampa della mancata attivazione delle pompe di sollevamento nel fiume Verdura, ha dato mandato all’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo e al dirigente generale della Protezione civile Salvatore Cocina – che coordina anche la cabina di regia per l’emergenza idrica in Sicilia – di avviare immediatamente tutte le iniziative necessarie per rimuovere questa situazione che ha definito «scandalosa». Un intervento che il governatore chiede, quindi, con la massima celerità perché non è accettabile che l’acqua possa continuare a essere dispersa in mare mentre cittadini, agricoltori e imprese della zona patiscono le conseguenze della siccità, dice la Regione siciliana.

Sulla vicenda era intervenuto il deputato ed ex sindaco di Ribera Carmelo Pace con una dura nota contro il sindaco e lo stesso Consorzio di bonifica accusandoli di non assumersi la responsabilità rispetto la dispersione in mare dell’acqua del fiume Verdura.

“Qua nessuno gioca“, ha risposto l’attuale sindaco Matteo Ruvolo rispondendo con un video dal luogo dove sono iniziati i lavori sul lato Martusa per l’installazione delle motopompe di sollevamento al fiume Verdura.