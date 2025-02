Fratelli d’Italia, eletti quattro nuovi coordinatori cittadini: ecco chi sono 

Un fine settimana di intensa attività politica per Fratelli d’Italia in provincia di Agrigento, con i congressi cittadini che si sono tenuti, Sabato,a Santa Margherita di Belice e Ribera, e Domenica, a Palma di Montechiaro e Licata. Ai lavori congressuali, che hanno visto una grande partecipazione di pubblico, erano presenti le più alte cariche dirigenziali provinciali e diversi deputati europei, nazionali e regionali del partito di Giorgia Meloni.

Al termine della due giorni, sono stati eletti quattro nuovi coordinatori cittadini: A Santa Margherita di Belice la guida del partito è stata affidata a Deborah Ciaccio, a Ribera a Giuseppe Tramuta, a Palma di Montechiaro a Miriam Barba, mentre a Licata è stato eletto Salvatore Graci. In tutti e quattro i casi si è trattato di candidature unitarie a dimostrazione della compattezza del partito nella provincia agrigentina.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, che ha commentato: “Non posso che esprimere grande soddisfazione per come il territorio sta rispondendo a questa prima fase dei congressi cittadini. Nel fine settimana abbiamo celebrato quattro congressi e tutti si sono svolti in modo unitario. Nonostante vi siano sensibilità e affinità diverse, la nostra classe dirigente ha manifestato grande senso di responsabilità e appartenenza, cercando sempre la sintesi tra le diverse proposte”. Barba ha poi sottolineato l’importanza del percorso congressuale per il rafforzamento del partito: “Andremo avanti con determinazione per completare i congressi in agenda. Celebrare i congressi significa alimentare la democrazia in seno ai partiti, per meglio rappresentare questi valori e gli ideali che ci appartengono nelle sfide elettorali che ci attendono. Auguro buon lavoro ai quattro coordinatori eletti, Deborah Ciaccio, Giuseppe Tramuta, Miriam Barba e Salvatore Graci”.