Fronte progressista, La Vardera: “Senza le primarie io pronto a candidatura in solitaria”

Il leader di Controcorrente chiede che si proceda subito per individuare lo sfidante di Renato Schifani

Nella giornata in cui si presenta la mozione di sfiducia a Renato Schifani da parte delle opposizioni all’Ars, Ismaele La Vardera, leader di Controcorrente, prova a dettare la linea all’interno del cosiddetto “Fronte progressista” con Pd e Movimento 5 Stelle.

Lo fa con un’intervista a Live Sicilia: “Se non si fanno le primarie e se dovessero esserci ingerenze romane scenderei in campo autonomamente come candidato presidente della Regione”. “Sono convinto – continua – che le primarie siano l’unica strada, primarie aperte a tutti, per individuare i candidati. Chi dovrebbe avere paura delle primarie? Se qualcuno è consapevole delle proprie forze non dovrebbe avere paura del confronto democratico con la gente. Mi spieghino loro quale sarebbe il criterio di scelta del candidato presidente”. Una decisione che, a suo parere, va presa adesso, in vista di una campagna elettorale che sarà lunga e comunque in salita.

Argomenti Correlati:#controcorrente#Elezioni regionali#Regione siciliana
