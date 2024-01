Gaetano Vecchio nuovo presidente di Confindustria Sicilia

Gaetano Vecchio è il nuovo presidente di Confindustria Sicilia. Laurea in Economia, 49 anni, è consigliere di amministrazione e direttore generale della Cosedil s.p.a., società leader a livello nazionale nella realizzazione di opere civili ed infrastrutturali, è stato eletto questa mattina all’unanimità a Palermo, presso la sede di Confindustria Sicilia, dal Consiglio di presidenza della Federazione Regionale. Prende il posto di Alessandro Albanese.

«Auguri e complimenti di buon lavoro a Gaetano Vecchio per l’elezione a presidente di Confindustria Sicilia. Il mio governo continuerà ad avere un confronto aperto e libero nei riguardi dell’organizzazione rappresentativa delle imprese che, nell’ultimo anno, si è contraddistinta per un rapporto di idee proficuo e leale con la Regione in tema di politiche imprenditoriali. Un percorso che ha prodotto risultati positivi per lo sviluppo della nostra Isola, sia per l’aumento dell’occupazione sia per il notevole aumento del gettito erariale legato soprattutto alle imposte provenienti dalle società giuridiche». Lo afferma il presidente della Regione, Renato Schifani.