Giorno del ricordo, Musumeci: “Consolidare unanime condanna”

“Nella Giornata del ricordo, tardivamente istituita per commemorare gli italiani vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e degli atroci crimini che nel Dopoguerra furono perpetrati al confine orientale dell’Italia ad opera dei comunisti di Tito, desidero rivolgere un pensiero alle migliaia di vittime di quell’eccidio e alla comunita’ dei loro familiari ed esuli”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “Molti di quei profughi, raggiunta la Sicilia, trovarono nella nostra Isola pronta e generosa accoglienza e sicura protezione. – aggiunge – Ricordare il loro sacrificio, aggiungere tasselli di luce e verita’ ad una pagina di storia per troppo tempo confinata a forza nell’oblio – se non nella negazione – risponde, oggi piu’ che mai, non a logiche di contrapposizione ideologica ma alla necessita’ di rinnovare e consolidare la unanime condanna verso ogni crimine contro l’Umanita’”.