Gioventù Nazionale: Gabriele Navarra a capo del circolo di Agrigento

Il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, noto come Gioventù Nazionale, sta guadagnandoterreno nella provincia di Agrigento. Numerosi giovani si stanno unendo al partito per condividere idee ed esperienze. Ad Agrigento, è stato istituito il primo circolo di Gioventù Nazionale, con Gabriele Navarra come responsabile, scelto dao, il Presidente Provinciale.

“Desidero ringraziare innanzitutto il nostro coordinatore provinciale, Gabriele Brunetto, non solo per aver riposto fiducia in me, ma anche per l’attenzione verso le esigenze dei giovani del territorio”, afferma Navarra.