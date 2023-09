Gioventù Nazionale, Vincent Cancemi nominato Coordinatore nella Città di Naro 

Naro, città ricca di storia e tradizione, si prepara a un nuovo capitolo all’insegna dell’impegno per la crescita e il coinvolgimento dei giovani. Questo nuovo corso prende vita con la nomina di Vincent Cancemi come Responsabile di Gioventù Nazionale, il movimento politico giovanile di Fratelli d’Italia.

“Sono molto fiero e orgoglioso dell’importante nomina ricevuta – afferma Cancemi -. Sono pronto a lavorare per la crescita del partito e il mio impegno sarà profuso per far sì che sempre più giovani possano avvicinarsi a noi. Ringrazio il Presidente Provinciale Gabriele Brunetto per la fiducia a me dimostrata – conclude -. “

“La nomina di Cancemi rappresenta un riconoscimento del suo impegno costante per la città e per la promozione delle politiche giovanili. A lui e a tutti i ragazzi di Naro auguro buon lavoro” conclude Brunetto.