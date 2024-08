Giusi Savarino nuovo assessore regionale, Fratelli d’Italia: “Capacità e attaccamento al territorio”

“Siamo orgogliosi di avere in giunta regionale un deputato agrigentino di FDI che ha dimostrato di avere grandi capacità di ascolto e attaccamento al territorio. Per tale ragione siamo sicuri che saprà adempiere al meglio al ruolo di Assessore al Territorio Ambiente e saprà dare le giuste risposte ai siciliani. Il partito in provincia di Agrigento continua il percorso intrapreso di radicamento nel territorio con l’obiettivo di consegnare ai cittadini una classe dirigente all’altezza del primo partito di governo del paese e, certamente, avere l’opportunità di esprimere in giunta regionale un’esponente provinciale del partito è per noi motivo di ulteriore stimolo nel condurre le nostre battaglie nel superiore interesse di Agrigento e della Sicilia intera. All’assessore Savarino, dunque, auguriamo buon lavoro.” Lo dichiara in una nota il Presidente Provinciale Adriano Barba.