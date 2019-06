I parlamentari europei Corrao e Giarrusso a Sciacca per ascoltare la marineria (vd)

Ignazio Corrao e Dino Giarrusso, europarlamentari del movimento 5 Stelle oggi sono stati a Sciacca per incontrare i rappresentanti della locale marineria e accogliere le istanze degli operatori del comparto pesca della zona. L’appuntamento, a cui hanno preso parte altri esponenti del Movimento 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali, si è svolto all’oratorio della Chiesa San Pietro a Sciacca. “L’Europa – spiega Corrao – ha giocato un ruolo molto delicato per le nostre marinerie decretandone una crisi divenuta cronica, anche con la complicità dei governi italiani che si sono succeduti negli ultimi vent’anni e con i rappresentanti italiani in Europa che hanno latitato, o che mentre venivano approvati regolamenti e direttive che hanno affossato il nostro comparto, possibilmente si sono girati dall’altra parte. In questi anni è chiaramente emersa la volontà di schiacciare e ridurre al lumicino la piccola e collaudata marineria italiana a scapito dei grandi interessi di altri paesi come la Spagna. E’ evidente che i rappresentanti degli altri stati, sono stati capaci di farsi ben rappresentare dai loro governi mentre l’Italia è stata schiacciata dagli interessi mondiali su tonno rosso e altre prelibatezze che fanno parte invece della nostra cultura e storia della pesca. Ritengo che sia doveroso da parte del ministro Centinaio ascoltare il comparto. La Lega ha preso degli impegni con gli elettori siciliani, è il caso che li onori” – conclude Corrao.