Il gruppo del PD di Sciacca difende la scelta fatta dal Sindaco Francesca Valenti

Per il gruppo consiliare del Partito Democratico non c’è alcun calcolo politico o tradimento del mandato elettorale nella decisione di Francesca Valenti di sostenere in prima persona uno dei tre candidati alla segreteria nazionale del PD. “Si tratta semmai – dicono dal Pd – di una scelta personale ed assolutamente libera di un sindaco siciliano, che a conclusione di un percorso politico coerente e lineare, maturato nel tempo, ha dato forma e sostanza ad uno stato di fatto ormai unanimemente percepito in Sicilia ed in Italia, e cioè che Sciacca fosse governata da un sindaco fortemente connotato dagli stessi valori di fondo del fronte Democratico. Ovviamente – continuano i consiglieri di sinistra – non poteva mancare il solito attacco, astioso e rancoroso, del centro-destra, il quale non perde mai occasione per cercare spunti di scontro e di contrapposizione sterile ed inopportuna, perché l’unico loro obiettivo è quello di trasformare in un ring la contesa politica. Fa infine sorridere farci fare la morale – concludono dal gruppo consiliare del Pd di Sciacca – da soggetti che, candidati ed eletti in una coalizione di centro-sinistra, sono transitati, armi e bagagli, dal giorno alla notte, al centro destra, passando dalla maggioranza all’opposizione con naturalezza degna di miglior causa.”