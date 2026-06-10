Inchiesta Cefpas, La Rocca Ruvolo: “Respingere attacco a dignità delle donne”

“Da donna delle istituzioni, prima ancora che da rappresentante politica, non posso che ribadire un principio che considero non derogabile ne’ negoziabile: il rispetto della dignita’, della liberta’ e della piena parita’ delle donne. Ogni linguaggio che riduca la persona a stereotipo, ogni atteggiamento che ne mortifichi il ruolo o ne sminuisca il valore umano e professionale appartiene a una cultura che non mi rappresenta e che non puo’ trovare spazio nella societa’ che vogliamo costruire. Non si tratta, per me, di un’affermazione di principio”.

Lo afferma la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, a proposito delle intercettazioni dell’indagine sul Cefpas pubblicate dalla stampa, nell’ambito della quale e’ stato richiesto l’arresto del deputato regionale azzurro Riccardo Gallo Afflitto. “Non molto tempo fa – aggiunge la parlamentare – ho sperimentato personalmente quanto possano essere offensive e umilianti parole e giudizi che nulla hanno a che vedere con il merito, le competenze o il ruolo istituzionale di una donna. Esprimo solidarieta’ alle donne che sono state vittime di insulti e offese. Il valore, la dignita’ e il rispetto delle donne devono restare un punto fermo delle nostre comunita’ e della nostra azione pubblica. Su questo non possono esistere ambiguita’ ne’ arretramenti”.