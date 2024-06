La Dc interviene sul bilancio: “Grave che nessun consigliere ad oggi non lo abbia visto”

Anche il gruppo consiliare Dc interviene sulla nomina del Commissario per l’approvazione del Bilancio: “Siamo stupiti oltremisura dal fatto che ad oggi, 20 giugno 2024, nessun consigliere abbia visto il bilancio. Lo siamo perché senza l’approvazione del bilancio di previsione non si può “sbloccare” l’avanzo vincolato ovvero i soldi che il Comune deve dare alla fondazione Capitale della Cultura per consentirle di operare. Fin dal primo momento abbiamo provato a spiegare a questa amministrazione che non c’ erano i tempi per creare una fondazione, e purtroppo il tempo ci sta dando ragione. Senza soldi come può la fondazione assumere personale? pagare le utenze? dare incarichi per lo sviluppo dei progetti del dossier? Ma poi, davvero abbiamo appostato 3 milioni e mezzo sul bilancio dalla tassa di soggiorno, per come dichiarato al Ministero? Forse anche su Capitale della Cultura dovremmo fare un consiglio comunale aperto alla presenza di Prefetto e Parco Archeologico e cercare delle soluzioni giuridicamente sostenibili per accelerare sul progetto, diversamente, purtroppo, prevediamo scenari nefasti.”