La Lega irrompe ad Agrigento: “Con il ‘capitano’ Salvini ridaremo dignità, sicurezza e futuro agli italiani”

Prima uscita elettorale ed ufficiale della Lega di Matteo Salvini ad Agrigento che ha avuto in Silvio Alessi, ex presidente dell’Akragas calcio e già candidato a sindaco della città dei templi alle ultime amministrative con la lista del Pd appoggiata da forza Italia.

Presenti i due candidati siciliani alle prossime Europee ossia Igor Gelarda e Maricò Hopps sostenuti da un folto pubblico che ha affollato la sala più grande dell’Hotel Dioscuri a San Leone.

La kermesse, ancora in corso, ha permesso di rendere noti gli obiettivi della Lega.

Silvio Alessi, che ha preso la parola ricevendo calorosi applausi ha detto: “La mia è stata una scelta ragionata, verso una proposta, quella della Lega, che è stata condivisa con un gruppo di amici con i quali abbiamo a lungo ragionato di politica trovando in Matteo Salvini quello che a ragione chiamiamo il nostro capitano, a cui vogliamo dare forza e sostegno perché crediamo che una nuova Europa nascerà, dopo queste elezioni, con l’apporto dei nostri candidati siciliani Igor Gelarda e Maricò Hopps”.

Maricò Hopps dell’omonimo gruppo alberghiero, nel suo intervento ha specificato che “Vogliamo affermare il buon modello di integrazione che abbiamo realizzato a Mazara del Vallo. L’immigrazione è certamente una risorsa con regole da rispettare e con regolamentazione degli ingressi”.

Per Igor Gelarda: “Salvini in brevissimo tempo ha dato prova di voler restituire agli italiani dignità, sicurezza e futuro. Leggi concrete non parole. Vogliamo continuare in Europa il nostro lavoro, con una Lega che lavora sul territorio e si batterà per la Sicilia e i siciliani”.