L’annuncio dell’assessore Savarino: “Verso nuova istituzione Parco dei Monti Sicani”

Importante passo avanti questa mattina all’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente verso una nuova istituzione del Parco regionale dei Monti Sicani. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. “Abbiamo incontrato tutti i sindaci dei 12 Comuni i cui territori ricadono nell’originaria proposta del Parco – dice l’assessore Giusi Savarino – e con piacere abbiamo registrato la grande fiducia che hanno dimostrato nei confronti del governo Schifani poiché la nostra intenzione è quella di potenziare parchi e riserve, utilizzando fondi regionali ed extra-regionali”.

Alla riunione erano presenti i primi cittadini dei comuni di Bivona, Burgio, Cammarata, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Giuliana, Palazzo Adriano, Prizzi, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Sambuca di Sicilia.

“Con una nuova perimetrazione che cauteli le attività produttive e con una nuova procedura, che prevede la partecipazione degli enti locali, dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane interessati, nonché dei portatori di interesse qualificato – prosegue Savarino – abbiamo superato le criticità relative all’iter istitutivo. Consideriamo parchi e riserve fondamentali non solo per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, ma anche perché rappresentano straordinarie occasioni di sviluppo per intercettare risorse e attrarre il cosiddetto turismo esperienziale, che prevede l’immersione totale nella vita e nelle tradizioni delle comunità che si visitano”.