L’assessore Savarino consegna la gestione dei porti di Sciacca e Termini Imerese all’Autorità portuale

Passa all’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale la gestione dei porti di Sciacca, nell’Agrigentino, e di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Oggi, l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino, ha firmato i relativi protocolli d’intesa con il commissario dell’ente portuale, Pasqualino Monti. “È un’opportunità di crescita per i porti di Termini e Sciacca. Per questo – ha detto l’assessore Savarino – affidarne la gestione a chi possiede il know how per renderli moderni, efficienti e competitivi, è il modo per cogliere tutte le potenzialità, trasformandoli in volani di sviluppo, in raccordo con le vocazioni economiche dei rispettivi territori. Lo scalo di Termini Imerese sarà lo sfogo di un’area industriale per il cui rilancio i governi Schifani e Meloni hanno investito in modo convinto. Sciacca potrà diventare non solo un riferimento per la marineria, ma anche un gioiello e un punto di riferimento per il turismo da diporto per l’intera costa meridionale della Sicilia”. Secondo le intese per la consegna delle aree demaniali marittime sottoscritte oggi, la Regione ne manterrà la piena titolarità, mentre saranno a carico dell’Autorità portuale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.