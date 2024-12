Libero consorzio comunale di Agrigento, approvato il bilancio di previsione 2025/2027

E’ stato approvato questa mattina il Bilancio di previsione 2025/2027 del Libero consorzio Comunale di Agrigento.

L’assemblea dei Sindaci, ha infatti approvato con 14 voti favorevoli e 1 astenuto, lo strumento finanziario dell’Ente illustrato dai dirigenti Fabrizio Caruana per la parte finanziaria e Michelangelo Di Carlo per la parte relativa alle opere pubbliche da realizzare sul territorio.

L’Assemblea, cui hanno presenziato il Commissario straordinario dell’Ente Giovanni Bologna, il Segretario Generale Pietro Amorosia e i dirigenti Maria Antonietta Testone ed Achille Contino, ha dato il via libera alla manovra finanziaria per il prossimo triennio che ammonta a complessivi 141milioni e 239 mila euro.