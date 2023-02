Licata verso le Amministrative, Balsamo presenta le sue liste

L’avvocato Angelo Balsamo ha svelato i nomi delle tre liste che ne sosterranno la candidatura a Sindaco in vista delle elezioni amministrative in programma il 28 e 29 maggio prossimi. I tre simboli sono: Forza Licata, Noi e Insieme per Licata.

Giuseppe Montana, ex comandante della Polizia Municipale, altro candidato a sindaco ufficiale al momento che sarà sostenuto da liste civiche raccolte sotto il nome di “SìAmo Licata”.

Non si ricandida, stando alle prime informazioni, l’attuale sindaco Pino Galanti; il Pd è in cerca di un nome da candidare.