“Per il diritto a restare”: nasce intergruppo tra Camera e Senato contro l’emigrazione

E’ stato presentato alla stampa alla Camera dei Deputati, l’intergruppo “Per il diritto a restare”, nato per iniziativa della deputata del Partito Democratico Giovanna Iacono. L’idea è scaturita da una proposta avanzata dopo la realizzazione del Festival “Questa è la mia terra e io la difendo”, organizzato a Campobello di Licata dall’associazione “Centro Studi Giuseppe Gatì”.

L’intergruppo, che ha avuto l’adesione di dieci deputati e senatori provenienti da regioni e territori diversi con l’impegno comune di unire il Sud e il Nord del Paese, ha come scopo l’adozione di iniziative concrete per contrastare e combattere il fenomeno migratorio in uscita, che interessa soprattutto le fasce più giovani. Questo guardando anche alla provincia di Agrigento che, ogni anno, viene individuata dagli studi statistici come una delle più colpite dallo spopolamento in Sicilia.

“Sono particolarmente soddisfatta di questa iniziativa – spiega Iacono -, perché cruciale è l’impegno comune per frenare il fenomeno della ‘fuga’ soprattutto dei più giovani dal Mezzogiorno, ma anche da altre regioni del Nord e da diverse aree del territorio nazionale, tra cui le aree interne e montane. Per fare questo bisogna cambiare approccio nell’affrontare il fenomeno e nel governarlo, non guardando più a un semplice sistema assistenziale, ma fornendo a quei territori servizi e opportunità concrete. Il mio pensiero non può che andare alla memoria di Giuseppe Iatì e al suo motto: ‘Questa è la mia terra e la difendo’”.