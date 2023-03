Ponte sullo stretto, Salvini: “cantieri entro l’estate 2024”

“Il ponte e’ un acceleratore, e aver accelerato sul ponte costringe a correre su strade, ferrovie e autostrade. Pero’ rimane piu’ forte la voce del no. Ogni giorno leggiamo almeno 15 interviste strampalate che dicono ‘no al ponte’ perche’ gli uccelli ci vanno a sbattere, o perche’ crea ombre o perche’ disturba i pesci. E ancora ‘no al ponte’ perche’ ci sono i terremoti ma ci sono anche in Giappone e in Turchia eppure continuano a costruirli. Il mio obiettivo e’ aprire i cantieri entro l’estate 2024. Per la Sicilia sarebbe un boom economico: secondo uno studio che ho letto, infatti, ci sarebbe un aumento del pil siciliano dal 5 al 10 per cento. Il ponte non e’ roba di sinistra o destra, ma degli italiani e dei siciliani. Facciamo squadra – datemi la forza per andare avanti, perche’ ci saranno centinaia di ostacoli”.Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il vicepremier Matteo Salvini, intervenendo a un convegno sullo sviluppo del sistema infrastrutturale della Sicilia in corso a Palermo.