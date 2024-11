Presentata la nuova squadra della Lega in Sicilia, Germanà: “crescere per il bene dei territori”

“L’obiettivo è chiaro: crescere e fare sempre più e bene per i nostri territori. La Lega in Sicilia ha attualmente e per la prima volta 11 deputati, tra regionali, nazionali ed europei, e tanti amministratori locali”. Così il senatore e commissario regionale della Lega Nino Germanà, che ha presentato la nuova squadra in Sicilia, nel corso di un incontro a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, con il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale Claudio Durigon e, in collegamento, del vicepremier e segretario federale Matteo Salvini. “Siamo presenti e ci stiamo strutturando in modo sempre più capillare per dare ancora maggior voce ai siciliani di tutte le province”, ha aggiunto Germanà.

Tra conferme e nuove nomine, il direttivo della Lega in Sicilia è così formato: Puccio La Rosa, responsabile organizzativo regionale; Antonio Impollonia, responsabile regionale del tesseramento; Ketty Molonia, responsabile amministrativo; Matteo Francilia responsabile Enti locali; Anastasio Carrà vicesegretario e commissario provinciale di Agrigento; Emilio Fastuca tesoriere; Sabrina Figuccia, commissario provinciale di Palermo; Valeria Sudano, commissario provinciale di Catania; Davide Paratore, commissario provinciale di Messina; Leonardo Burgio, commissario provinciale di Caltanissetta; Eleonora Lo Curto, commissario provinciale di Trapani; Francesca Draià, commissario provinciale di Enna.