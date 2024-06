Ravanusa, Forza Italia: “Bene lo sblocco del servizio idrico con le autobotti”

“Prendiamo atto che dopo il grido di allarme lanciato ieri dal nostro gruppo consiliare per lo sblocco delle autobotti private che trasportano acqua, che stava portando all’esasperazione i cittadini per la mancanza del prezioso liquido nelle case a Ravanusa a causa anche dei lunghi turni di erogazione di Aica, oggi l’amministrazione comunale ha comunicato che finalmente la situazione ha superato la fase di stallo”.

Lo scrive in una il gruppo di Forza Italia di Ravanusa che ieri, durante la seduta del Consiglio comunale, tramite i consiglieri Alaimo e Nobile aveva chiesto un intervento diretto ed immediato da parte dell’amministrazione.

“Adesso bisognerà continuare a vigilare sulle turnazioni – continua la nota – nella speranza che, come dichiarato dal Sindaco, si possano utilizzare i due pozzi già canalizzati verso i serbatoi comunali”.

“Sarebbe utile un tavolo permanente – conclude la nota – per sollecitare anche interventi risolutivi utilizzando la dichiarazione di crisi della Regione Siciliana in sintonia con i comuni dell’hinterland che stanno anche provvedendo a richiedere il finanziamento di mini dissalatori che potrebbero risolvere definitivamente la carenza di approvvigionamento idrico e concedere ai cittadini un contributo per alleviare le spese causate da questo disagio”.