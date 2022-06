Regionali, De Luca: “non faccio accordi col centrodestra”

“Che il risultato di Messina sarebbe stato determinante nella definizione di nuovi equilibri politici lo avevo detto in tempi non sospetti. Quando nessuno credeva nella forza di Sicilia Vera io avevo gia’ delineato il quadro che oggi ci troviamo davanti. All’indomani del voto a Messina in molti mi hanno cercato. Il centrodestra oggi cerca un’alternativa a Nello Musumeci la cui inadeguatezza non puo’ piu’ essere nascosta. Ho detto no a chi propone accordi. La mia posizione e’ chiara. Non mi interessano i compromessi”. Lo dice il leader di ‘Sicilia Vera’, Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione siciliana. “La proposta di Sicilia Vera e il nostro progetto politico non possono essere barattati – aggiunge – Il nostro risultato a Messina dimostra che per vincere non abbiamo bisogno che del sostegno della gente. Al centrodestra dico senza mezzi termini ‘no’. Andate avanti per la vostra strada e puntate su Nello Musumeci. E’ giusto che un presidente uscente possa ricandidarsi, noi tifiamo per la sua ricandidatura. Siamo tutti ‘Nello boys’. Intanto andiamo avanti e lo facciamo cosi’ come siamo abituati a fare nel segno della concretezza”.