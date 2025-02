Rete amministratori cattolici, La Rocca Ruvolo: “Nuovo spazio di confronto oltre gli schieramenti

“Oggi a Roma all’assemblea costituente della rete di amministratori cattolici italiani. Un nuovo spazio di dialogo e confronto tra amministratori locali d’ispirazione cattolica che ha l’obiettivo, al di là degli schieramenti politici, di elaborare proposte condivise in tutte le regioni italiane su varie questioni: disagio giovanile, sostenibilità ambientale, welfare territoriale, nuove forme di partecipazione, politiche per la famiglia e volontariato.

Non un nuovo partito, ma un luogo di partecipazione inclusivo e trasversale per ribadire l’importanza dell’impegno dei cattolici in politica e nel sociale. Per questo aderisco con convinzione, insieme a centinaia di sindaci, assessori, consiglieri, parlamentari provenienti da ogni parte d’Italia, al progetto della Rete di Trieste che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere un’azione politica che parta dalle istanze dei territori e che metta al centro di ogni iniziativa i bisogni delle persone”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Montevago e deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo, intervenuta oggi a Roma all’assemblea costituente della rete di amministratori cattolici italiani. All’appuntamento, che vede la partecipazione di monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione della Cei per i problemi sociali, anche i rappresentanti delle principali associazioni cattoliche come: Azione cattolica, Acli, Agesci, Comunione e liberazione, Comunità di Sant’Egidio, Movimento cristiano lavoratori, Rinnovamento nello Spirito e Movimento politico per l’unità.