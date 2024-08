Ribera, dalla Regione arrivano fondi per il Consorzio di Tutela Arancia di Ribera Dop

Salvatore Daino, presidente del Consorzio di Tutela Arancia di Ribera Dop, ha annunciato che “sono in arrivo dalla Regione i fondi a sostegno dell’Arancia di Ribera Dop.

Ecco il testo, integrale, del comunicato stampa diffuso dal Consorzio.

“A beneficare dei fondi previsti dalla manovra da 160 milioni approvata recentemente dall’Ars, grazie all’intervento del capogruppo della Democrazia Cristiana, On. Carmelo Pace, anche il Consorzio di tutela Arancia di Ribera D.O.P.. Il Consorzio, verrà sostenuto attraverso l’erogazione di fondi da utilizzare per la promozione e la valorizzazione dell’Arancia di Ribera. Il Presidente del Consorzio – Salvatore Daino – “esprime soddisfazione per l’operato dell’on. Pace, per l’attenzione dimostrata verso il territorio e verso tutti i produttori dell’Arancia di Ribera D.O.P., fiore all’occhiello di tutte le produzioni locali”.“E’ il secondo anno consecutivo – sottolinea il Presidente Daino – che il Consorzio riesce ad ottenere dalla Regione Sicilia fondi a sostegno dell’Arancia di Ribera D.O.P., che ne hanno favorito la distribuzione e l’apprezzamento da parte di un numero sempre maggiore di consumatori, a beneficio del territorio e di tutti gli operatori della filiera. In arrivo, anche fondi contro la siccità, come i dieci milioni di euro per l’esonero del pagamento del canone irriguo, per dare ristoro agli agricoltori, che stanno subendo enormi perdite economiche”.