Rilanciare l’azione politica di Italia Viva, Rosato e Faraone ad Agrigento

I deputati nazionali di Italia Viva Ettore Rosato, Davide Faraone, insieme a Cristina Scaccia e Miche Termini coordinatori provinciali dei moderati si sono ritrovati nel pomeriggio di ieri ad Agrigento all’Hotel della Valle per un’assemblea di partito.

All’ordine del giorno il rilancio dell’azione politica di Italia viva in provincia in un’ottica di aggregazione di tutte le forze moderate che ci sono nel panorama politico siciliano; in presenza del sindaco Franco Miccichè si è parlato di Agrigento capitale della cultura 2025 e degli aiuti e sostegni che il partito può dare per qualsiasi iniziativa.

In serata in vista delle elezioni amministrative i deputati nazionali si sono spostati a Cianciana, presso il comitato elettorale della candidata sindaca, Linda Reina.