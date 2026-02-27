Politica

Sanità, Catanzaro: “Allarme farmaci salvavita in Sicilia”

Il Gruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana accende i riflettori sulla grave carenza del Depakin granulare, farmaco salvavita utilizzato nel trattamento dell’epilessia e di altre patologie neurologiche, ormai da mesi difficilmente reperibile nelle farmacie siciliane. Una situazione che mette a rischio la continuità terapeutica di pazienti, in particolare minori, per i quali la formulazione granulare è spesso l’unica realmente utilizzabile.

Il gruppo PD all’Ars ha presentato un’interrogazione all’Assessore regionale alla Salute per chiedere chiarimenti immediati sullo stato delle scorte e sulle misure adottate per fronteggiare l’emergenza. La sospensione o la modifica non monitorata della terapia antiepilettica può infatti provocare la ricomparsa di crisi con conseguenze gravissime, rendendo la carenza del farmaco un problema di salute pubblica.

“L’assenza di informazioni chiare e di un coordinamento efficace tra strutture ospedaliere, farmacie territoriali e Regione – dice Catanzaro – mentre famiglie e pazienti sono costretti a ricerche estenuanti per reperire un medicinale essenziale. Il gruppo PD chiede inoltre se siano state attivate procedure straordinarie di approvvigionamento, compresa l’importazione dall’estero in raccordo con AIFA e aziende produttrici”.

“Non è accettabile – aggiunge – che un farmaco salvavita possa diventare introvabile senza che la Regione intervenga con tempestività. La tutela dei pazienti epilettici, soprattutto dei più fragili, deve essere una priorità assoluta. Servono risposte immediate e misure strutturali per evitare che simili criticità si ripetano”. Il Partito Democratico sollecita l’Assessorato a predisporre un monitoraggio costante delle scorte e un sistema di allerta rapido, affinché la continuità terapeutica non sia più messa a rischio.

