L’Akragas ospita il Frigintini, Llama: “Guai a sottovalutare la gara”

Non è una partita come le altre. È l’inizio di un trittico ravvicinato che può indirizzare il finale di stagione. Sabato 28 febbraio, ore 15, allo stadio Comunale “Totò Russo” di Aragona, l’Akragas SLP ospita il Frigintini per la 20ª giornata del campionato di Promozione. Sulla carta potrebbe sembrare una gara abbordabile. In realtà è proprio questo il pericolo.

A presentare la sfida è Cristina Llama, che invita alla massima concentrazione: «Mi aspetto una partita come quella dell’andata. È una squadra giovane, che lotta, che corre, che non dà mai nulla per scontato. Dobbiamo affrontarla con la certezza che sarà una gara difficile. I tre punti devono restare a casa».

Parole che fotografano bene le insidie del pomeriggio. Il Frigintini cerca punti salvezza, gioca senza pressioni e ha l’entusiasmo di chi non ha nulla da perdere. Squadre così possono diventare scomode, soprattutto se trovano un avversario convinto di aver già vinto.

L’Akragas arriva dal roboante 9-0 dell’ultimo turno. Una goleada che non è frutto del caso. «Non è casuale – sottolinea Llama – venivamo da dieci giorni di lavoro intenso. Ci siamo preparati per affrontare una partita così. È capitato al Megara, ma contro qualsiasi altra squadra la prestazione sarebbe stata la stessa».

Il momento è positivo, la classifica si è accorciata e l’entusiasmo cresce. Ma guai ad alzare la testa troppo presto. «Dobbiamo mantenere i piedi per terra, lavorare con sacrificio e umiltà e vincere tutto quello che rimane fino alla fine». Sul tavolo c’è anche la Coppa Italia, ma il pensiero va messo da parte: «La partita più importante è quella di sabato. Poi penseremo al resto».