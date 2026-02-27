Minacciano lo steward per accedere alla festa di carnevale, 3 denunce

Nell’ambito dei servizi di ordine pubblico predisposti ad Acireale per garantire la sicurezza di cittadini e turisti durante le manifestazioni legate al Carnevale, la Polizia di Stato ha denunciato tre giovani, tutti di Gela, che hanno cercato di introdursi nell’area deputata alle iniziative, superando i varchi d’accesso in modo irregolare e minacciando il personale di vigilanza.

I fatti risalgono ai giorni scorsi durante uno degli appuntamenti della tradizionale manifestazione del Carnevale, evento di richiamo internazionale con la presenza di centinaia di visitatori che affollano il centro storico di Acireale.

Dopo essersi presentati davanti ai varchi, che delimitano la zona in cui si accede attraverso l’acquisto di un biglietto, i tre giovani hanno minacciato lo steward che, in quel momento, era addetto alla vigilanza davanti alle barriere metalliche per garantire il controllo degli ingressi e la sicurezza dei partecipanti.

Forti della loro superiorità numerica, sono riusciti a bypassare lo steward minacciato e ad accedere nel circuito senza biglietto, mescolandosi tra la gente.

La vicenda è stata segnalata ai poliziotti del Commissariato di Acireale che hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, riuscendo ad individuare i tre giovani, nonostante l’elevato afflusso di pubblico.

Le ricerche avviate dalla squadra investigativa e dalle volanti del Commissariato si sono concluse in pochi istanti, dal momento che il gruppetto è stato individuato in una delle vie adiacenti al centro.

I tre ragazzi sono stati fermati per essere compiutamente identificati e, per la loro condotta, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violenza privata in concorso, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Durante gli accertamenti, uno dei tre, minorenne, è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico, tenuto in tasca, nonostante il divieto di portare un simile oggetto previsto dalla legge. Il tirapugni è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane è stato denunciato anche per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

In considerazione di quanto accaduto, peraltro, in un contesto di particolare affluenza, i poliziotti del Commissariato hanno avanzato nei confronti dei tre giovani la proposta di applicazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Acireale per la durata di tre anni, quale misura di prevenzione prevista dalla normativa vigente a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.