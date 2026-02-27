Anziana consegna 20 mila euro in gioielli a finto carabiniere, indagini 

Ennesima truffa del finto carabiniere in provincia di Agrigento. A cadere nelle maglie dei balordi è stata una pensionata di 82 anni di Aragona. L’anziana è stata raggiunta telefonicamente da un sedicente appartenente all’Arma che le ha raccontato dei guai con la legge del figlio, coinvolto in una fantomatica rapina in una gioielleria.

L’unico modo per uscire indenne dalla vicenda, stando alle parole del finto carabiniere, era quello di consegnare tutti i gioielli. Cosa che l’ottantaduenne ha fatto poco dopo quando alla porta di casa si è presentata una donna. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata raggirata. La pensionata ha presentato una denuncia ai militari della stazione di Aragona che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori della truffa.