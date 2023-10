Sant’Angelo Muxaro, Di Benedetto nuovo vicesindaco

Da oggi l’Assessore Gianluca Neil Di Benedetto affiancherà il sindaco di Sant’Angelo Muxaro Angelo Tirrito nel lavoro di Giunta come Vice Sindaco. Di Benedetto è già Assessore Comunale della Giunta Municipale dall’insediamento del primo cittadino nel 2018, nominato in sostituzione di Daria Leto.

“Ringrazio Daria Leto per il lavoro svolto, per quello che continuerà a svolgere e per essermi stata al fianco in questi anni in cui ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaco. Auguro un grande in bocca al lupo a Gianluca per questo nuovo incarico, che svolgerà con la passione, professionalità e dedizione che lo hanno sempre contraddistinto in questi anni,” ha dichiarato il sindaco Tirrito.