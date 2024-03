Schifani per i 79 anni del quotidiano La Sicilia: “Agrigento è la scommessa del popolo siciliano”

“Su Agrigento è evidente che c’è una scommessa di un popolo siciliano e della Regione.” Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenuto questa mattina al museo Griffo della Città dei templi in occasione delle celebrazioni dei 79 anni del quotidiano “La Sicilia.”

Il governatore, dialogando con il direttore Antonello Piraneo, ha proseguito: “Abbiamo previsto 5 milioni di euro che sono diventati 4 ma voglio assicurare il mio impegno personale e politico ad aumentare queste somme. Su questo evento non possiamo perdere la scommessa di diventare polo attrattivo internazionale. Ci candidiamo che il nostro turismo venga valorizzato anche nel periodo invernale. Sto lavorando alla tematica della destagionalizzazione che però deve essere affiancata dai nostri operatori turistici con la realizzazione di pacchetti – enogastronomici, culturale, archeologico, monumentale – da vendere all’estero. Stiamo lavorando su questo per cui alla prossima Bit di Milano andremo già a vendere il prodotto Sicilia d’inverno. Il settore principale sarà quello monumentale e Agrigento farà parte di un circuito per cui chi dagli Stati Uniti vuole venire dovrà trovare tutto organizzato: dall’albergo al trasfert.”