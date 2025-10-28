dalla Regione
Schifani “Sicilia crocevia del Mediterraneo e ponte tra Europa e Africa”
PALERMO (ITALPRESS) – “Ringrazio i componenti dell’Assemblea parlamentare della NATO presenti oggi a Palermo, per l’attenzione che hanno voluto esprimere partecipando personalmente a questa importante iniziativa di rilievo internazionale che si tiene nella prestigiosa sede che ospita il Parlamento dei Siciliani, le cui radici affondano nell’antica storia del Mediterraneo”. Così il presidente della Regione Renato […]
Redazione
0 commenti