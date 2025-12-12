Urban trekking alla scoperta di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025

Un urban tour alla scoperta delle mostre di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025: Confcommercio Imprese Cultura Agrigento conduce un percorso guidato che permette di visitare la città, le installazioni, i luoghi protagonisti di quest’ultimo mese da Capitale Italiana della Cultura. Tre appuntamenti – tre domeniche, il 14, 21 e 28 dicembre – realizzati con il supporto dell’associazione Guide Turistiche guidata da Liliana Magro.

Si parte da piazza Pirro Marconi domenica prossima alle 9 (e poi anche alle 16) e, muniti di cuffie wireless, ci si potrà immergere nei racconti, nelle storie e nelle suggestioni di una città straordinaria. Un’esperienza avvolgente, silenziosa ma piena di vita, che consentirà di ascoltare le narrazioni lungo il percorso senza interferenze, valorizzando ancor di più l’atmosfera del Borgo di Girgenti. Sin dalla piazza ci si renderà conto della grande vitalità di Agrigento: tra i monumenti, ecco “End Game”, l’installazione monumentale di Edoardo Malagigi, il Pinocchio antimilitarista che ormai fa parte dell’immaginario cittadino; ai neonati stendardi del “Tolerance Poster Show” che saranno presentati sul posto da Massimiliano Schiozzi e Vincenzo Luongo dell’ associazione Cizerouno di Trieste. Quindi su per via Atenea, scoprendo la storia della città e le mostre: “Insulae Aqua” alle Fabbriche Chiaramontane con le foto di Gianni Berengo Gardin, in dialogo con Filippo Romano; le colonne sospese di “Tempio di Tetrapak” sempre di Edoardo Malagigi al Monastero di Santo Spirito; i pezzi di Banksy della Banksy Modeste Collection nei locali della Camera di Commercio, mostra che in una sola settimana ha già raccolto oltre tremila visitatori; e infine, “The Other: A Familiar Story” (L’altro/a: Una storia familiare)”, installazione videodi Maria D. Rapicavoli, parte del progetto Sponde, nella sala multimediale del Comune di Agrigento.

’iniziativa è gratuita e a numero chiuso. Per partecipare a questa e alle prossime domeniche in programma – con percorsi sempre diversi alla scoperta della città e delle altre mostre di Agrigento2025 -, è necessario iscriversi al seguente link https://agrigentoinfoapp.vacanze.app/urban-trekking