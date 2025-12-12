Screening oncologico, test e visite gratuiti anche domani in provincia 

Ancora un sabato, il penultimo della campagna “Io non perdo tempo”, dedicato alla triplice prevenzione oncologica, ancora un’occasione per prendersi cura, gratuitamente, della propria salute aderendo ai programmi di screening per la diagnosi precoce del tumore alla mammella, alla cervice uterina e al colon-retto.Anche domani, sabato 13 novembre, la popolazione di tutta la provincia potrà accedere liberamente e senza prenotazione, dalle ore 8.30 alle 13.30, alle diverse strutture sanitarie dell’ASP di Agrigento per eseguire i test in maniera rapida e semplice.

Le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni potranno eseguire lemammografie presso le radiologie della Casa della Comunità di Agrigento (ex “San Giovanni di Dio” di via Giovanni XIII), degli ospedali di Agrigento, Licata e Sciacca, e del PTA di Canicattì (sede del vecchio ospedale), purché siano trascorsi almeno due anni dall’ultimo esame.

Negli stessi presidi, presso i reparti e gli ambulatori di ginecologia, le donne dai 25 ai 64 anni avranno inoltre la possibilità di eseguire Pap Test o DNA Test per l’HPV, fondamentali per la prevenzione del tumore del collo dell’utero.

La campagna coinvolge anche uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che potranno ritirare, negli stessi orari, i kit per la rilevazione del sangue occulto nelle feci, strumento semplice e di grande efficacia per la diagnosi precoce del tumore del colon-retto.