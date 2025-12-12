Galà dello Sport Asi 2025: il territorio protagonista il 28 dicembre a Sciacca

Tutto pronto per il “Galà dello Sport e del Terzo Settore Asi 2025”, l’appuntamento annuale promosso dal Comitato Provinciale Asi di Agrigento con il patrocinio del Comitato Regionale Sicilia. La cerimonia si terrà domenica 28 dicembre alle ore 16 al “Teatro Popolare” di Sciacca e vedrà la consegna dei riconoscimenti a società, atleti e dirigenti che si sono distinti nelle attività sportive, culturali e sociali svolte nel corso dell’anno.

Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e da Sport e Salute e riunisce associazioni dilettantistiche, società sportive e realtà del Terzo Settore impegnate nella promozione dello sport e delle attività sociali sul territorio. Il Comitato provinciale, guidato da Mario Cucchiara, nel 2025 ha registrato una partecipazione particolarmente ampia alle iniziative organizzate, confermando la vitalità delle associazioni affiliate e la volontà condivisa di valorizzare lo sport come strumento di crescita sociale e culturale.

L’edizione di quest’anno, condotta da Giuseppe Recca, rappresenta il momento conclusivo di una stagione intensa, caratterizzata da manifestazioni in numerose discipline e da eventi di interesse culturale che hanno coinvolto diverse realtà locali. Nel corso della serata saranno premiati atleti, dirigenti e società Asi e verranno assegnati anche i riconoscimenti speciali esterni “Sport e Cultura” e “Atleta dell’anno”, destinati a figure che si sono distinte per impegno, risultati e contributo al territorio.