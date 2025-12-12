Consorzio della Bella Gente, giornata costituente alla Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati ha ospitato nella Sala Matteotti la giornata costituente del Consorzio della Bella Gente, iniziativa promossa dall’Associazione Una Nuova Agorà, nata per riportare al centro della vita pubblica e privata quei valori che da sempre sorreggono le comunità: solidarietà, onestà, responsabilità sociale, cura dell’altro e riconoscimento della bellezza come fondamento di convivenza e crescita. Un richiamo necessario in un tempo frenetico e distratto, come recita il concept ufficiale: anche in un’epoca di smarrimento esistono valori immutabili capaci di orientare verso un futuro migliore. La mattinata si è aperta con i saluti di Luca Russo, responsabile della comunicazione di Una Nuova Agorà. Russo ha raccontato la nascita spontanea del progetto: «L’illuminazione è stata questa: fare il bene e promuovere la bellezza. Non la bellezza estetica, ma quella che nasce dalle azioni concrete. Tutti noi conosciamo persone che ogni giorno fanno del bene, spesso in silenzio. E questo merita di essere riconosciuto». Ha poi aggiunto: «Fare del bene è un atto morale. Il bello, quando è condiviso, genera altro bello». Infine, ha lanciato una riflessione al pubblico: «La domanda è semplice: fare del bene fa bene? Oggi proviamo insieme a darci una risposta». È seguito l’intervento dell’On. Maria Grazia Brandara, Presidente nazionale di Una Nuova Agorà, che ha illustrato la visione del Consorzio e la storia dell’associazione, nata nel 1995 e oggi rinnovata per rispondere alle sfide sociali contemporanee.

Nel suo discorso, appassionato e denso di significato, ha affermato: «Sono state giornate intense, faticose, ma belle: il valore sta proprio nell’aver messo insieme tanta bella gente». Ha aperto citando Camus – «Nel mezzo dell’inverno ho scoperto in me un’invincibile estate» – come simbolo di resilienza e speranza, aggiungendo: «Il Consorzio non è un club per pochi, ma un patto di azioni concrete: sostenere chi costruisce, valorizzare chi serve la comunità, riconoscere la diversità come ricchezza». Brandara ha poi annunciato un progetto cardine previsto per il 2026, dedicato al contrasto della solitudine, tema centrale dell’associazione: «La solitudine oggi è invisibile ma diffusa. Case piene di oggetti e vite piene di silenzi. Con A.L.I.S. vogliamo trasformare la tecnologia in presenza umana, in ascolto, in cura». A.L.I.S. – Assistente Linguistico alla Solitudine nasce come strumento di supporto emotivo per anziani, giovani e persone fragili: riconosce voce, emozioni e cambiamenti dell’utente, crea memoria affettiva e interviene quando necessario. Brandara ha concluso con un invito chiaro: «In un mondo che sembra aver perso i valori, noi vogliamo rimettere al centro le persone. La bella gente può davvero cambiare le cose». È poi intervenuto Monsignor Paglia, con una riflessione incisiva: «Fare del bene fa bene è la sostanza stessa della vita: siamo interconnessi e solo prendendoci cura gli uni degli altri possiamo costruire un futuro migliore». Ha richiamato la necessità di superare la cultura del “solo io”: «Il Covid ci ha ricordato che da soli non si va lontano. L’iper-individualismo divide, la solidarietà unisce e guarisce». E ha chiuso con un pensiero che riassume lo spirito dell’iniziativa: «C’è più gioia nel dare che nel ricevere. Il bene crea comunità e restituisce felicità a chi lo compie e a chi lo riceve». A seguire, Enza Clementi ha detto: «Sono emozionata nel ritrovarmi tra questa bella gente. Abbiamo sognato un progetto che unisse pensieri e competenze per dare senso al presente. Il mondo ha bisogno di cultura e di persone capaci di costruire il bene. La bellezza è dentro ognuno di noi: condividendola possiamo far nascere una rete che cresce e trasforma. Da oggi vogliamo farla diventare comunità».