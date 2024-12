Sciacca, Curreri nuovo assessore della giunta Termine

Alessandro Curreri, consigliere comunale, entra a far parte come assessore della Giunta comunale di Sciacca. Prende il posto di Salvatore Mannino assessore dal giugno del 2022.Con propria determina, il sindaco Fabio Termine ha formalizzato oggi l’avvicendamento.

Il sindaco ringrazia l’avvocato Salvatore Mannino per la collaborazione, per le attività portate avanti, per lo spirito di servizio. La revoca, dice, non è un giudizio sulla persona e sull’amministratore. L’avvicendamento con il consigliere Alessandro Curreri rientra in un percorso di coinvolgimento nell’Amministrazione comunale dei rappresentanti di tutte le forze politiche che due anni e mezzo fa hanno aderito al progetto.