Sicilia, Schifani: “L’abolizione delle province è stata una sciagura”

“L’abolizione delle Province è stata una sciagura. In giunta regionale abbiamo approvato un disegno di legge per il loro ripristino”. Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Rai Radio anch’io. “La soppressione di questo organismo intermedio ha prodotto disgrazie – ha detto – C’è stata la cattiva manutenzione dei territori, soprattutto delle strade. Il ripristino certamente produrrà la ricomposizione dei consigli provinciali. Ma gli organi istituzionali hanno necessità di funzionare. Il tema non è certamente quello di creare nuove poltrone. Mi sto muovendo, come governo, per eliminare gli enti regionali inutili. Molti saranno liquidati definitivamente”.