Tagli ai fondi Asacom, associazioni e famiglie scendono in piazza: “Dignità e diritti per i disabili”

Le associazioni “A modo tuo onlus”, “Camminando insieme” e l’associazione “Asacom”, insieme alle famiglie dei bambini disabili sono scese in piazza Pirandello ai piedi del palazzo comunale per protestare contro la decisione unilaterale della giunta di abbassare del 40% le ore del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

“Dignità per i nostri i figli. Ogni anno dobbiamo lottare per un diritto, il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione non può essere considerato un mero costo, ma rappresenta un diritto ed un valore fondamentali per l’alunno e lo studente con disabilità. Non si può giocare sulla pelle di questi ragazzi”, dice Aurora Cumbo dell’associazione “Camminando insieme”. Fanno eco le parole di due mamme che hanno dichiarato: ” Per noi famiglie, questa figura è importante, perchè rappresenta il ponte di collegamento con la scuola, e conosce il bambino, lo aiuta, e instaura un rapporto con lui. E’ davvero una vergogna”.

Intanto per martedi 15 ottobre alle ore 10:30 il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha convocato l’associazione “Camminando insieme”, l’associazione “Nuove ali” e il Codacons rappresentato dal responsabile Giuseppe Di Rosa per discutere della tematica in questione. “Questa convocazione rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza e partecipazione nel dialogo istituzionale. È fondamentale che il confronto si svolga in maniera aperta e costruttiva per garantire i diritti degli studenti più vulnerabili,” ha dichiarato Giuseppe Di Rosa.