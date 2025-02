Terzo mandato per i sindaci, emendamento della deputata Marchetta 

Rosellina Marchetta, deputato segretario dell’Ars, con un emendamento allo stralcio “Norme riguardanti gli enti locali”, in discussione domani all’Assemblea Regionale Siciliana, ha rilanciato la possibilità del terzo mandato elettorale per i sindaci dei comuni siciliani con meno di 15 mila abitanti.

“Il mio emendamento va a normalizzare una legge che oggi è valida solo per i comuni siciliani con meno di 5 mila abitanti, lasciando fuori da tale norma tutti gli altri comuni che votano con la medesima legge maggioritaria – dice Marchetta – Le leggi devono poter dare le stesse possibilità a tutti, per cui penso che questa norma vada semplicemente estesa anche a tutti quei Comuni che votano con lo stesso sistema elettorale, riportando quindi uniformità di giudizio sul nostro territorio. Inoltre, oggi i Comuni soffrono tanto di carenza di personale, c’è tanta instabilità, e mai come ora nei Comuni è richiesta quantomeno una stabilità politica, almeno quando si è in presenza di bravi amministratori. E, certamente, un Sindaco può essere rieletto solo se dimostra di aver saputo ben amministrare”.