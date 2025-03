Tour in Sicilia per Matteo Renzi, prima tappa ad Agrigento

Tour in Sicilia domani e dopodomani per Matteo Renzi per presentare il suo nuovo libro “L’Influencer”, edito da Piemme, e per visitare realtà significative dell’Isola. La prima tappa avrà un focus sulla cultura ed è prevista domani ad Agrigento alle 11.30, nella Casa Diodoros,in via Via Giuseppe La Loggia. La seconda sarà incentrata sul tema della sanità, a Mazara del Vallo alle 14.30, in via B. Salemi, 175, nell’ospedale cittadino. Per l’agroalimentare il leader di Iv sarà a Marsala alle 15.30 per una visita alle Cantine Fina. Infine presenterà il suo libro a Palermo alle 18 alla Mondadori Bookstore, via San Lorenzo 288. Sabato sarà a Messina, dove presenterà l’Influencer nella libreria La Gilda dei Narratori, via Ettore Lombardo Pellegrino 23. Si sposterà infine a Catania per un pranzo.