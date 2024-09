Villa del Sole, Iacono presenta interrogazione al ministro della Cultura e dell’Ambiente

“La Villa del Sole di Agrigento è una villa storica e fa parte del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico della Città. Per fare spazio al cemento la villa è stata devastata con la distruzione del suo patrimonio arboreo e del verde pubblico in essa presente, con un gravissimo danno ambientale e paesaggistico.È un paradosso, poi, che Agrigento distrugga un polmone verde in un momento in cui si prepara a celebrare «Capitale italiana della cultura 2025», con un progetto che ha il pilastro fondamentale nello sviluppo sostenibile, che si fonda proprio sulla tutela dell’ambiente e sul risparmio delle risorse limitate come l’acqua e il suolo agricolo. Abbiamo interrogato i Ministri per sapere se siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano urgente e imprescindibile adottare iniziative di competenza per salvaguardare questo bene assoggettato a tutela paesistica, anche valutando la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 155 del decreto legislativo n. 42 del 2004”. Così il deputato nazionale Giovanna Iacono che sul disastro di Villa del Sole ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro della Cultura e al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, sottoscritta anche dai deputati Provenzano, Marino, Barbagallo e Porta.