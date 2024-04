10eLotto, vinti 20 mila euro a Porto Empedocle

Si esulta in Sicilia con il Lotto. Nell’estrazione di martedì 23 aprile, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Gela, in provincia di Caltanissetta, dove sono stati vinti 50.596 euro. A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, il terno 23-44-71 su Palermo ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore una vincita da 22.500 euro. A Maletto, in provincia di Catania, il terno secco 5-23-73 sulla ruota di Napoli ha trasformato una giocata di appena tre euro in una vincita da 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 412,3 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Centrate quattro vincite per un totale di 68.500 euro: 22.500 euro sono stati vinti a Modica, in provincia di Ragusa, con un “6 Extra”; 20mila a Bagheria (PA) e Porto Empedocle (AG); 6mila a Pace del Mela, in provincia di Messina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro da inizio anno.