A Porto Empedocle va in scena la ricorrenza della Pasqua di resurrezione

Intensa e dolente rappresentazione sacra nella chiesa della SS Trinità a Porto Empedocle. E’ andato in scena Il compianto di Maria dalle sacre scritture allo Spasimo e alla Resurrezione inframezzati dai testi di Jacopone da Todi, Giovanni Testori e Ada Merini. Una drammatizzazione e lettura scenica, dalla crocifissione alla resurrezione, elaborata e diretta da Francesco Principato. Interpreti Anna Alaimo, Enzo Ardente, Giuseppina Baglio, Giovanna Butera, Lina Cirà, Alessandro Cutaia, Rita Gangarossa, Leda Marullo, Calogero Sicurella, Eugenio Sicurella, Carmen Trupia. Interventi musicali del soprano Patrizia Pistone accompagnata all’organo da Isabella Di Salvo e del coro Stella Maris. Coordinamento di don Gioacchino Falsone.

Non è nuovo a queste rievocazioni lo scrittore e regista empedoclino Francesco Principato che, lo ricordiamo, è molto noto per il suo testo teatrale “Il cratere di Pirandello, rappresentato anni fa a Porto Empedocle e di altri scritti e messe in scena goldoniane che Grandangolo ha seguito anche con interviste all’autore. Principato opera soprattutto con attori non professionisti che riesce sempre ad amalgamare e dirigere, diventando un punto di riferimento per la comunità empedoclina come lo stesso parroco don Falzone ha ribadito nel suo saluto e ringraziamento rivolto ai “fedeli-spettatori” che gremivano la chiesa.

Foto di Diego Romeo