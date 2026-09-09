Dal Ros alla Valle dei Templi, il colonnello Palmieri nuovo comandante provinciale dei carabinieri 

Si è insediato questa mattina il nuovo Comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, il colonnello Federico Palmieri. L’alto ufficiale ha voluto incontrare la stampa nel suo primo giorno alla guida dei miliari dell’Arma dell’Agrigentino.

Palmieri, nato a Pordenone, 46 anni, sposato e padre di una bimba di 10 anni, ha preso il posto del colonnello Nicola De Tullio, trasferito a Roma negli scorsi giorni. Il nuovo comandante provinciale vanta esperienze di spessore avendo ricoperto, ad esempio, incarichi delicati nella struttura antiterrorismo del ROS, occupandosi di minacce eversive, radicalizzazione e attività riconducibili al terrorismo di matrice jihadista. Nel corso della sua carriera, Palmieri ha inoltre maturato esperienze in ambito internazionale, partecipando a missioni all’estero e ad attività di cooperazione nel campo della sicurezza. Alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento sarà chiamato a coordinare l’attività dell’Arma in un territorio complesso e articolato, caratterizzato da esigenze di sicurezza differenti: dal contrasto alla criminalità comune e organizzata alla tutela delle comunità locali, fino alla gestione delle problematiche legate alla sicurezza del territorio.

In mattinata, inoltre, è stato presentato anche il nuovo Comandante della Compagnia di Agrigento. Si tratta del capitano Francesco Lorenzi, 34 anni, originario di Bressanone. Prende il posto del maggiore Annamaria Putortì. Nel grado di Tenente, ha svolto dapprima l’incarico di Comandante di Plotone della Compagnia di Intervento Operativo e delle Squadre Operative di Supporto a Palermo, dopodiché l’incarico di Comandante di Nucleo Operativo e Radiomobile a Palmi, in Calabria, ove ha collaborato con le rispettive Procure della Repubblica e con la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio di Calabria in indagini contro il crimine organizzato. Promosso Capitano nel marzo 2021, il 31 agosto 2022 ha assunto l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Vipiteno reggendolo fino all’agosto del 2026.