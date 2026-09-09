Libero Consorzio, conferenza  di organizzazione della rete scolastica anno scolastico

Si e’ svolta, presso l’aula consiliare Luigi Giglia del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la Conferenza provinciale di organizzazione della Rete scolastica per l’anno scolastico 2027/2028 il cui l’organismo e’ composto da Sindaci, Dirigenti scolastici, rappresentanti di genitori e studenti. Presenti il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, unitamente alla Dirigente del Settore Pubblica istruzione Antonietta Testone, il Dirigente Ufficio Scolastico per la Sicilia Calogero Alberto Petix, i Sindaci dei Comuni di Agrigento, Casteltermini, Naro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Villafranca Sicula, il rappresentante dei genitori. Obiettivo dell’incontro e’ stato quello di affrontare le questioni legate alla popolazione scolastica provinciale suddivisa per ordine di scuola ed al relativo accorpamento delle stesse in relazione alle proposte elaborate dall’Ufficio Scolastico di Agrigento.

La conferenza della rete scolastica ha approvato, dopo la relazione introduttiva del Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale, con la maggioranza dei presenti, l’accorpamento dell’Istituto Fermi – Re Capriata al Liceo Linares di Licata, l’attivazione di una sede distaccata dell’Istituto Amato Vetrano di Siacca nel comune di Calamonaci ed una razionalizzazione nel territorio di Canicatti assegnando all’Istituto Rapisarda la sede di scuola primaria e scuola dell’infanzia dell’Istituto Crispi. La rete scolastica, ha dichiarato il Presidente Giuseppe Pendolino, e’ fondamentale per mettere in relazione le scuole con il territorio, le famiglie, gli enti locali con in testa il Libero Consorzio Comunale e conoscere al meglio i bisogni degli studenti.